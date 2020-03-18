Esnaflar Korona virüse karşı duyarlı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de bazı esnaflar, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
18.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:48
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde de bazı esnaflar, yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde kahvehane işleten Kamil Gümüş, işyerinin daha hijyen ve yeni tip koronovirüsten korumak için özel bir ilaç firması ile anlaşarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kahvehane işletmecisi Kamil Gümüş yaptırmış olduğu dezenfeksiyon hakkında şunları söyledi: " İşyerimizi kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon yaptırıyoruz. Kamu kurumlarımız gerekli önlemleri alıyor. Bizler de herşeyi devletten beklememek anlayışı ile kendi imkanlarımız ile işyerimizi dezenfeksiyon yaptık."
İlaç firma yetkilisi Ali Yaşaroğlu, "Kütahya bölgesinde dezenfekte işlemlerini 2006 yılından bu yana yapıyoruz ancak son yaşanan Koronavirüs olayı nedeniyle işlerimizde aşırı yoğunluk yaşanmaya başlandı. Fakat biz bunu çıkarcılık yaparak fiyatlarımızı arttırmıyoruz. Normal günde ne kadar ücret alıyorsak yine aynı ücretlerle bu uygulamayı yapıyoruz . Hidrojen Peroksit Aktif maddeli ürünler kullanıyoruz. Ortamda uzun süre kalıcı koruma sağlıyoruz. 4 ayrı ekibimiz ile farklı noktalara hizmet veriyoruz." dedi. - KÜTAHYA
Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde kahvehane işleten Kamil Gümüş, işyerinin daha hijyen ve yeni tip koronovirüsten korumak için özel bir ilaç firması ile anlaşarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kahvehane işletmecisi Kamil Gümüş yaptırmış olduğu dezenfeksiyon hakkında şunları söyledi: " İşyerimizi kendi imkanlarımız ile dezenfeksiyon yaptırıyoruz. Kamu kurumlarımız gerekli önlemleri alıyor. Bizler de herşeyi devletten beklememek anlayışı ile kendi imkanlarımız ile işyerimizi dezenfeksiyon yaptık."
İlaç firma yetkilisi Ali Yaşaroğlu, "Kütahya bölgesinde dezenfekte işlemlerini 2006 yılından bu yana yapıyoruz ancak son yaşanan Koronavirüs olayı nedeniyle işlerimizde aşırı yoğunluk yaşanmaya başlandı. Fakat biz bunu çıkarcılık yaparak fiyatlarımızı arttırmıyoruz. Normal günde ne kadar ücret alıyorsak yine aynı ücretlerle bu uygulamayı yapıyoruz . Hidrojen Peroksit Aktif maddeli ürünler kullanıyoruz. Ortamda uzun süre kalıcı koruma sağlıyoruz. 4 ayrı ekibimiz ile farklı noktalara hizmet veriyoruz." dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Mahalle, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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