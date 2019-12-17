Esnaflar tüm vergileri kredi kartıyla ödeyebilmek için KDK'ya başvurdu

Serbest meslekle uğraşan vatandaşlar, tüm vergi türlerini kredi kartıyla ödeyebilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.



Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu defa serbest meslek erbapları başvurdu. Katma Değer Vergisi (KDV) ve gelir vergisi gibi tüm vergi ödemelerini kredi kartıyla yapabilme taleplerini ileten serbest meslek çalışanları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisinde olduğu gibi tüm vergi ödemelerinin internetten vergi dairesi aracılığıyla kredi kartıyla yapılabilmesinin işleri açısından faydalı olacağını belirtti. Gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılarak bir an önce kredi kartıyla, internet üzerinden vergi ödeme opsiyonunun hayata geçmesini isteyen vatandaşlar, idarenin gerekli çalışmayı yapması için KDK'nın tavsiye kararı vermesini talep etti.



Vatandaşla idare arasında dostluk köprüsü kuran KDK'nın başvuruları inceleyerek kısa sürede karara varması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA