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Esnaflardan birliktelik örneği

Adıyaman'da korona virüsü nedeniyle yaklaşık 20 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu esnaf ve çalışanlarına başka bir işletme tarafından gıda yardımı yapıldı.

08.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:03
Esnaflardan birliktelik örneği
Adıyaman 'da korona virüsü nedeniyle yaklaşık 20 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu esnaf ve çalışanlarına başka bir işletme tarafından gıda yardımı yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle yaklaşık 20 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu esnaf ve çalışanlarının zor durumda kalmaması amacıyla bir işletme tarafından hazırlanan gıda paketleri dağıtılmak üzere Adıyaman Berberler Odasına teslim edildi.

Amaçlarının kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına destek olmak olduğunu söyleyen yardım yapan işletmenin Genel Müdürü Halit Gül, "Her geçen gün artan korona virüs vaka sayısı ve ölümler adeta hayatı durma noktasına getirdi. Bir çok esnafımız günlerdir kapalı ve evine ekmek götüremez durumda. Bizde bu zor günlerde kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonunda çalışanı binlerce çalışana ve esnafa bir nebze de olsa yardım edebilmek adına hazırladığımız gıda paketlerini oda başkanımıza teslim ettik. Bu memleketin kapalı olan esnafına ve çalışanlarına destek olmak hepimizin boynunun borcu. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve bu yardımlara destek olarak karınca kararınca katkı sağlamasını diliyoruz. Sizlerin yapacağı hayırları bizler istediğiniz yere ve adrese bu gıda paketlerini ulaştırabiliriz. Bu memleket bizim, çalışan açık esnaf kapalı esnafa yardım konusunda tereddüt etmiyor ancak zaman birlik zamanı diyor, desteğinizi ve katkınızı bekliyoruz" dedi.

Açık olup iş yapan esnafın kapalı ve iş yapamayan esnafa desteğinin bu zor zamanda çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Berberler Odası Başkanın Mehmet İspir, "190 Berber 105 bayan kuaförü ve 40 güzellik salonu olmak üzere toplam odamıza kayıtlı 335 esnafımız bulunuyor. Korona virüsü nedeniyle yaklaşık 20 gündür bütün esnafımız ve berberlerimiz kapalı. Aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi günlerdir iş ve AŞ derdinde. Çünkü 20 gündür dükkanlar kapalı, çalışanlarımız evinde ailesine bakma hükümlü olan bu esnafımız resmen geçim sıkıntısı yaşıyor. Bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmayan işletmenin Genel Müdürü Halit Gül ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halit Gül, Adıyaman, Kuaför, Güncel
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