Esnaflardan özel destek paketi beklentisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.
21.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:53
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi