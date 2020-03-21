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Esnaflardan özel destek paketi beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.

21.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:53
Esnaflardan özel destek paketi beklentisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi

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