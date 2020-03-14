Esnaflardan virüse tedbir
DÜZCE(İHA) – Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı esnaflarda müşterileri için çeşitli tedbirler alıyorlar.
14.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:19
DÜZCE(İHA) – Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı esnaflarda müşterileri için çeşitli tedbirler alıyorlar. Düzce 'de faaliyet gösteren bir kebapçı da yemek yenilen katlara seyyar dezenfektanlar koydu.
Korona virüsüne karşı esnaflarda çeşitli tedbirler alıyorlar. Düzce'de faaliyet gösteren Sofram Kebap müşterilerine daha hijyenik ve güvenli ortamda hizmet vermek amacıyla harekete geçti. İş yerinin girişine ve yemek yenilen katlara seyyar dezenfektanlar koyuldu. Müşteriler bu noktalarda ellerini dezenfekte edebiliyor.
Firmanın sahibi Mehmet Bahçalı "Hijyen bizim için önemli. Son dönemde korona virüs salgını nedeniyle hijyen kurallarımızı ve tedbirlerimizi de en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimizin daha huzurlu ve rahat hizmet almaları için salonumuza dezenfektan noktaları koyduk. Buda müşterilerimiz tarafından ilgi ile karşılanıyor. Sağlık önemli" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Korona virüsüne karşı esnaflarda çeşitli tedbirler alıyorlar. Düzce'de faaliyet gösteren Sofram Kebap müşterilerine daha hijyenik ve güvenli ortamda hizmet vermek amacıyla harekete geçti. İş yerinin girişine ve yemek yenilen katlara seyyar dezenfektanlar koyuldu. Müşteriler bu noktalarda ellerini dezenfekte edebiliyor.
Firmanın sahibi Mehmet Bahçalı "Hijyen bizim için önemli. Son dönemde korona virüs salgını nedeniyle hijyen kurallarımızı ve tedbirlerimizi de en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimizin daha huzurlu ve rahat hizmet almaları için salonumuza dezenfektan noktaları koyduk. Buda müşterilerimiz tarafından ilgi ile karşılanıyor. Sağlık önemli" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu