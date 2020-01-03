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Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyor

NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor.

03.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:23 Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyor

NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor. İki ortağın kurduğu tesiste 8 kadına istihdam sağlanırken, 3 ton mantar üretimi yapılıyor.

'de yaşayan Aytekin Oral, astsubay emeklisi arkadaşı Muharrem Onay ile birlikte Kemerhisar Belediyesi Ulukışla yolu üzerinde 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. 8 kadına istihdam sağlanan tesiste sezonda 3 ton istiridye mantarı üreten iki ortak, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra Ankara, Kayseri, Aksaray'a göndermeye başladı. 

İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, "2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şu an 3 oda var. Her odamız 100 metrekare. İstiridye mantarı Türkiye'de çok bilinmiyor, önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine de çok faydası var. Lifli olduğu için sindirim sistemine çok desteği var. 40 senedir esnafım, bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde'ye çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye'de etin fiyatı 60 lirayken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretiminin artması gerekiyor. Ortalama kilo satış fiyatı 12 lira. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor" dedi.



Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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