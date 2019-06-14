14.06.2019 11:56
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Esnafta "Babalar Günü" ve "karne" sevinci

Esnafta "Babalar Günü" ve "karne" sevinci

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların karne hediyeleri, tatil alışverişleri ve Babalar Günü için yapılacak harcamaların piyasaları hareketlendirmesini beklediklerini belirterek, "Sadece online alışverişlerin 2 milyar lirayı...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların karne hediyeleri, tatil alışverişleri ve Babalar Günü için yapılacak harcamaların piyasaları hareketlendirmesini beklediklerini belirterek, "Sadece online alışverişlerin 2 milyar lirayı aşması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, haziran ayının sonlarında perakende sektöründe canlılık yaşanacağını bildirdi.
Bu yıl Babalar Günü ile karne ve tatil heyecanının aynı döneme rastladığını anımsatan Palandöken, "Çocukların karne hediyeleri, tatil alışverişleri ve Babalar Günü için yapılacak harcamaların piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Hem Babalar Günü hem de öğrencilerin karne sevincinin birleşmesi aileleri mutlu ederken, hiç kuşkusuz esnafımız da yapılan alışverişlerle sevinecektir. Bu hafta sonu sadece online alışverişlerin 2 milyar lirayı aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılacak alışverişlerin ekonomiye de can vereceğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:
"Babalar Günü için özellikle elektronik, büro araç ve gereçleri, kıyafet, ayakkabı ve hatıra temalı hediyeler alınıyor. Bu özel günde seçim yapmakta zorlananlar için çok çeşitli ürünleri en uygun fiyat yelpazesinde sunan esnafımız müşterilerini bekliyor. Esnafımızda Babalar Günü için her zevke ve her keseye uygun hediyeler mevcut. Küçük de olsa alınan hediyeler babalarımızın gönlünü ettiği gibi, ekonomiye de can veriyor."
Özel günlerde yapılan harcamaların normal zamandan 2-3 kat fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Babalarımızı bu özel günde mutlu ederken aşırıya da kaçmamalı ve kredi kartlarının limitlerini aşmamalıyız. Çam sakızı çoban armağanı da olsa babalarımızın gönlünü almalıyız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Türkiye, Palandöken, Babalar Günü, Ekonomi

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