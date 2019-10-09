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Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk'e ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesindeki bir grup esnaf, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Nesim Yavrutürk'ü ziyaret etti.

09.10.2019 15:10Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk'e ziyaret
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesindeki bir grup esnaf, AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Nesim Yavrutürk'ü ziyaret etti.

İlçe esnafı, Başkan Nesim Yavrutürk'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Esnafların ziyaretinde memnuniyet duyduğunu belirten Yavrutürk, "Genel merkezimizin oldukça önem verdiği, 2023 vizyonuna uygun ak kadroların tekrar yapılanması sürecinde, şahsımın da Muradiye İlçe Başkanlığına layık görülmesi benim için bir onurdur. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Partimizin geleneğinden gelen her kardeşim bilir ki, bu bir bayrak yarışıdır. Ben de bir kardeşiniz olarak bunun bilincindeyim" dedi. - VAN

Muradiye, AK Parti, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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