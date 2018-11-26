Esnaftan Akıllı Kavşak Teşekkürü

Görüşmede işletme sahipleri, Otosansit Kavşağı'nda yapılan akıllı kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Sanayi sitesinde ilk olarak kooperatif yönetim binasına geçen Başkan Aktaş, burada Otosansit Kooperatif Başkanı Ahmet Kalfalımehmet ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yaşadıkları sıkıntıları Başkan Aktaş'a aktaran site esnafı, problemlerin çözümü yönünde destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, mesai arkadaşlarıyla birlikte tüm güçleriyle Bursa'daki problemleri çözmek için uğraş verdiklerini söyledi. Şehrin farklı bölgelerinde olduğu gibi Otosansit'te de akıllı kavşak düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Trafik akışına yönelik yaptığımız bu ufak dokunuş, araç geçişinde ciddi rahatlamaya sebep oldu. Bu yönde esnaf arkadaşlarımızdan memnuniyet mesajları aldık. İnşallah ilerleyen günlerde daha kapsamlı çalışmalarla Bursa'daki ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.

Esnaf temsilcileriyle toplantısının ardından Başkan Aktaş, beraberindekilerle birlikte sanayi sitesini gezerek, hurda araç, kaldırım ve çöp şikayetlerini yerinde inceledi.

Otosansit Kooperatif Başkanı Ahmet Kalfalımehmet ise yerleşkenin kapasitesi ve faaliyetler hakkında brifing vererek, Otosansit Kavşağı'nda uygulamaya alınan akıllı kavsak düzenleme çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Yapılan dokunuşlarla birlikte yüzlerce işletmenin yer aldığı Otosansit'te trafiğin ciddi şekilde rahatladığını ve kooperatif yerleşkesine olan giriş çıkışların daha kolay hale geldiğini ifade eden Kalfalımehmet, kampüsteki yaya kaldırımlarını geçersiz kılan hurda araçlar meselesi ile yaşadıkları çöp sorununa da çözüm bulunmasını talep etti.