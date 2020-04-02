Esnaftan bankalara "sözünüzü tutun" çağrısı
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin kredi borçlarının erteleneceğini duyuran bankalardan sözlerini tutmalarını istedi.
02.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:58
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin kredi borçlarının erteleneceğini duyuran bankalardan sözlerini tutmalarını istedi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Mahmut Çelikus, Ekonomi