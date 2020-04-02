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Esnaftan bankalara "sözünüzü tutun" çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin kredi borçlarının erteleneceğini duyuran bankalardan sözlerini tutmalarını istedi.

02.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:58
Esnaftan bankalara
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin kredi borçlarının erteleneceğini duyuran bankalardan sözlerini tutmalarını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Mahmut Çelikus, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Esnaftan bankalara 'sözünüzü tutun' çağrısı - Ekonomi

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