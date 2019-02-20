Esnaftan başkan adayına: "İsmail Erdem
kazanırsa Ataşehir
kazanır"
İSTANBUL - AK Parti
Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İçerenköy
esnafını ziyaret etti. İçerenköylü esnaf, "İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır" dedi. Sancaktepe Belediye
Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, aday gösterildiği günden bu yana Ataşehir'i karış karış gezerek halkın sıkıntılarını dinliyor. Ataşehir için aday olan Başkan Erdem ilçeyi kalkındıracak projelerini Ataşehirli vatandaşlara anlatıyor.Esnaf, Ataşehir için proje üreten Başkan İsmail Erdem'e teşekkür ettiAtaşehir'in tüm mahallelerini, esnafı gezerek ve Ataşehirli vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını not eden Başkan İsmail Erdem, bugün öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Başkan İsmail Erdem'i görev vatandaşlar, sorunlarını dinleyen, Ataşehir'in geleceği için çalışan, proje üreten bir adayı karşılarında görmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Başkan Erdem'e teşekkür etti.İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanırAtaşehir İçerenköy esnafı, Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'e aday olduğunu ilk duyduklarında çok sevindiklerini belirterek, İsmail Erdem kazanırsa Ataşehir kazanır dediler. Başkan İsmail Erdem, Ataşehir'in geleceği ve gelişimi için tüm projeleri ile hazır olduklarını söyledi.Başkan İsmail Erdem, İçerenköy esnafını ziyaretinin ardından aynı bölgede bulunan engelli vatandaşların evlerine de giderek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
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Kaynak: İHA