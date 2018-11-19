Esnaftan Diyanet Vakfı'na Minibüs Bağışı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58

Hanönü ilçesinde taşımacılık yapan Yaşar Kayar isimli bir esnaf Hanönü Diyanet Vakfı şubesine minibüs bağışında bulundu.İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede taşımacılık yapan Yaşar Kayar isimli bir esnafın Türkiye Diyanet Vakfı Hanönü şubesine 2004 model 16+1 koltuklu bir minibüs bağışladığını söyledi.Yılmaz, "Müftülük bünyesinde eğitim gören 12 hafızlık ve 12 hazırlık dönemi öğrencileri okuldan kursa, kurstan evlerine taşımada kullanılacak olan araç için esnaf arkadaş Yaşar Kayar beye teşekkür ederiz." diye konuştu.