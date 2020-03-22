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Esnaftan "evde kal" çağrısına destek

Kayseri'de bir kuruyemişçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı doğrultusunda telefonla aldığı siparişleri evlerinden çıkmayan vatandaşlara teslim ediyor.

22.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:53

Kayseri 'de bir kuruyemişçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı doğrultusunda telefonla aldığı siparişleri evlerinden çıkmayan vatandaşlara teslim ediyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye " çağrısına bir destek de tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan 56 yaşındaki Mustafa Azpaslı'dan geldi.

Azpaslı, çağrıya uyarak dışarıya çıkmayan müşterilerinin telefonla sipariş ettikleri ürünleri, kendi imkanları ile evlere servis ediyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Azpaslı, vatandaşların evden çıkmaması için bu şekilde hizmet vererek çağrıya destek olmak istediğini söyledi.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Azpaslı, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Malum hastalıktan dolayı millet sokağa çıkmasın diye evlere hizmet vermeye başladık. Vatandaşlar telefon açıyorlar, biz de hijyene uyarak istediklerini evlerine götürüp teslim ediyoruz." diye konuştu.

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Esnaftan ’evde kal’ çağrısına destek

Kaynak: AA

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Esnaftan "evde kal" çağrısına destek
Etiketler : Türkiye, Kayseri, Güncel

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