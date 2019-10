Esnaftan Kaymakam Savar'a ziyaret

VAN (İHA) – Van 'ın Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, makamında esnafı kabul ederek bir süre görüştü. Siirt Tillo Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığının atama kararı ile Muradiye Kaymakamı olarak atanan Erkan Savar, esnafı makamında kabul etti. Esnaflar adına Kaymakam Savar'a teşekkür plaketi takdim eden Seracettin Avcı, "İlçemize atandığı gün itibarı ile tüm esnafı ziyaret ederek bir ilki gerçekleştiren kaymakam beye bu nazik ve memnuniyet verici ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir esnafı bırakmadan, acaba ara sokaklarda ziyaret etmediğim bir esnaf kaldı mı diye bilgi aldıktan sonra, kapalı olan esnafı da telefonla bilgi aldıktan sonra kendisini ziyaret edip çayını içen ve hal hatır soran kaymakamımızın bu davranışı bizi memnun etti. Biz de hem memnuniyetimizi ifade etmek hem de bu gibi ziyaretlerin zaman zaman yapılmasının ilçemiz ve esnaflarımız açısından çok daha güzel sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek amacıyla bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdik" dedi.Kaymakam Erkan Savar ise, hem ilçeyi tanımak hem de esnafı yerinde ziyaret etmenin güzel bir hareket olduğunu belirterek, "Burada kaldığım müddetçe ben artık buralıyım. Muradiye ilçemizde yapacağımız her hizmet devlet millet el ele olunca daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. İlçemize yapılacak olan hizmetler karşılıklı diyaloglar içerisinde olunca her şey daha güzel olacak. İlçemiz de güzel, insanımız da güzel, yeter ki gönüller bir olsun. Gönüller bir olunca her şey daha güzel olacak. Esnafımızın bu ziyaretleri beni memnun etti, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN