Esnaftan koranavirüs önlemi
Esnaftan koranavirüs önlemi Dünyanın gündemine oturan koronavirüsünün ardından virüsten korunmak amacıyla esnaf tarafından yapılan uygulamalar dikkat çekiyor.
10.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:28
Esnaftan koranavirüs önlemi
AĞRI - Dünyanın gündemine oturan koronavirüsünün ardından virüsten korunmak amacıyla esnaf tarafından yapılan uygulamalar dikkat çekiyor. Dünyada hızla yayılmaya devam eden koranovirüsünün Ağrı 'ya sınır olan İran 'da da görülmesinin ardından, esnaf tedbir amaçlı önlemler almaya başladı. Ağrı'da bulunan bir çay ocağında ise işletme sahibi müşterilerinin ellerine virüse karşı korunmak amacıyla masa masa gezip dezenfaktan sıkıyor. Çay ocağına gelen müşterilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda bulunmalarını isteyen bu nedenle dezenfektan alıp kullanan işletme sahibi Sadullah Yıldız, " Sağlık bakanı bol bol elinizi yıkayın dedi. Biz de bunu müşteriye anlatıyoruz. Müşterilerde memnun oluyor. Toplu alanda virüs daha çabuk yayılır. Bunun için müşteriye bunu tavsiye ediyoruz. Bu da masraf ama ne yapalım. Vatandaş memnun olsun diyoruz .Haberleri izliyoruz, oradan aklıma geldi. İka tane aldım. Kapalı alan olduğu için müşteri elini bununla yıkasın istedik." açıklamalarında bulundu.Virüse karşı korunmak amacıyla yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Kerem Adıgüzel," Burası toplu yaşam alanı statüsünde olduğu için salgın riski daha yüksek. Emektar kahvecimiz Sadullah beyin böyle bir uygulamaya geçmesi bizleri de mutlu etti, kendisine teşekkür ediyoruz. Virüs tehlikeli ama Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımızın yeterince tedbir aldığını düşünüyorum. Bu tarz uygulamalarda halk içindeki tehlikeyi azaltıyor. " ifadelerini kullandı.
AĞRI - Dünyanın gündemine oturan koronavirüsünün ardından virüsten korunmak amacıyla esnaf tarafından yapılan uygulamalar dikkat çekiyor. Dünyada hızla yayılmaya devam eden koranovirüsünün Ağrı 'ya sınır olan İran 'da da görülmesinin ardından, esnaf tedbir amaçlı önlemler almaya başladı. Ağrı'da bulunan bir çay ocağında ise işletme sahibi müşterilerinin ellerine virüse karşı korunmak amacıyla masa masa gezip dezenfaktan sıkıyor. Çay ocağına gelen müşterilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda bulunmalarını isteyen bu nedenle dezenfektan alıp kullanan işletme sahibi Sadullah Yıldız, " Sağlık bakanı bol bol elinizi yıkayın dedi. Biz de bunu müşteriye anlatıyoruz. Müşterilerde memnun oluyor. Toplu alanda virüs daha çabuk yayılır. Bunun için müşteriye bunu tavsiye ediyoruz. Bu da masraf ama ne yapalım. Vatandaş memnun olsun diyoruz .Haberleri izliyoruz, oradan aklıma geldi. İka tane aldım. Kapalı alan olduğu için müşteri elini bununla yıkasın istedik." açıklamalarında bulundu.Virüse karşı korunmak amacıyla yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Kerem Adıgüzel," Burası toplu yaşam alanı statüsünde olduğu için salgın riski daha yüksek. Emektar kahvecimiz Sadullah beyin böyle bir uygulamaya geçmesi bizleri de mutlu etti, kendisine teşekkür ediyoruz. Virüs tehlikeli ama Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarımızın yeterince tedbir aldığını düşünüyorum. Bu tarz uygulamalarda halk içindeki tehlikeyi azaltıyor. " ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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