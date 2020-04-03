Esnaftan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kasaplık yapan bir kişi, hastanede çalışan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramında bulundu.
03.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:08
İlçede yaşayan Halil Narman , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastanelerde teyakkuz halinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek destek oldu.
Narman, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek çalışanlar da örnek davranışı sebebiyle Halil Narman'a teşekkür etti.
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Kaynak: AA