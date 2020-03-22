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Esnaftan tedbir önerileri

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmeler için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler getirerek, işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve...

22.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:36
Esnaftan tedbir önerileri
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmeler için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler getirerek, işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek sağlanması gerektiğini bildirdi.
Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı devlet ve millet dayanışmasının önem arz ettiğini ifade ederek, zor günlerde insanların birbirlerine karşı azami seviyede dayanışma ve hoşgörü göstermelerinin gerekliliğini vurguladı.
Salgına karşı alınan tedbirleri desteklediklerini belirten Çelikus, salgının ardından esnaf ve KOBİ'lerin altından kalkamayacağı bir tabloyla karşılaşmamaları için bazı tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.
Çelikus, ivedi bir şekilde alınması gereken tedbir önerilerini şöyle sıraladı:
" - İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli,
İşletmelerde çalışan personelin su, elektrik, doğal gaz ve telefonlarının kesilmemesi ve ödeme tarihi gelmiş faturalarının ödemeleriyle kredi kartı borçlarının ve kredi taksit ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmeli,
Devletin kiracısı konumundaki işverenlerin kira ödemelerine kolaylık getirilmeli,
Çek ödemelerine yönelik idari ve hukuki işlem en az 1 ay ötelenmeli,
Günlük veya haftalık yevmiye ile çalışan kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin mağdur olmaması için, İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmalı,
Süresi dolan veya yenilenmesi gereken idari ve ticari işlem ve belgelerin süreleri uzatılmalı,
e-haciz işlemleri 3 ay durdurulmalı."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mahmut Çelikus, Ekonomi

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