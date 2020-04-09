Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske

Tokat'ta bir esnaf valilikten aldığı izinle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:10
Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske
Tokat 'ta bir esnaf valilikten aldığı izinle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yaptı.

Türkiye 'de korona virüs salgını nedeniyle pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanların yanı sıra toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale geldi. Taleple birlikte fiyatlarınında artması sonucu maske satışı yasaklandı. Piyasada maske bulmakta zorlanan vatandaşlara devletin yanı sıra esnaflar tarafından da ücretsiz maske dağıtımı başladı. Tokat'ta Alipaşa Mahallesi Dr. Remzi Topçam Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf Seçkin Yıldırım, vatandaşa ücretsiz olarak maske dağıttı. Vatandaşın mağdur olmaması adına yardımcı olmak istediklerini ifade eden Yıldırım, "Çalıştığımız toptan firmaları başvurumuz üzerine bize destek oldu. Vatandaşın piyasada maske bulma sıkıntısının büyük olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bizlerde gönüllü olarak maske dağıtıyoruz. Şuana kadar 6 bine yakın maske dağıttık, 2 bin adet kaldı" dedi.

Maskenin maliyeti 40 kuruş

Ücretli olarak satışının yasaklanmasından önce maske dağıtmaya başladıklarını ifade eden Seçkin, "Maskenin çok cüzi bir maliyeti var. Biz bunu 40 kuruşa mal ettik. Esnaf oluğumuz için lastik, kumaş bizde mevcuttu, bir ücret ödemedik. Hem değerlendirme hem de vatandaşımız faydalansın istedik. Böyle gönüllü olarak yola çıktık" diye konuştu. Maske bulmakta zorlanan vatandaşlar ise esnafın ücretsiz olarak dağıttı maskelerden alarak kullanmaya başladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor Haberler
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Esnaftan vatandaşa ücretsiz maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Çorlu'da belediye girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Haber 16:40: Mersin'de yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu - Haber 16:40: Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı? - Haber 16:39: Kamplarda korona virüs tedbirleri - Haber 16:39: Altıeylül Belediyesi maske üretiyor - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler