Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı - Haberler

Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı

Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın koridorları boş kaldı.

24.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:38
Esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliye koridorları boşaldı
Adliyelerde tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın koridorları boş kaldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şeklinde nöbet sistemine geçilmesine karar verildiğini, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma döneminin başladığını açıklamıştı.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler esnek çalışma dönemine geçilmesiyle birlikte adliyelerdeki yoğunluk azaldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmaların yoğun olarak görüldüğü Salı günü koridorlar boş kaldı. Alınan tedbirler kapsamında, adliyede bulunan market ve kafeteryalar da kapatıldı.

Dönüşümlü olarak görev yapacaklar

Esnek çalışma yöntemiyle birlikte, adliyelerde kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak hakim, savcı ve personel görev yapacak. Acil ve tutuklu işlerin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakim ve savcı bulunacak. Diğer hakim ve savcıların ise UYAP imkanlarından yararlanarak evden çalışmaları sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:47: Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı - Haberler 16:47: Koronavirüs: İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması davası video bağlantıyla görülecek - Haberler 16:47: Antalya trafiği havadan helikopter ile denetlendi - Haberler 16:46: CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor - Haberler 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:44: Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading