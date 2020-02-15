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ESNEYURT'TA SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Esenyurt'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

15.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:39ESNEYURT'TA SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. ekiplerini görünce kaçmaya çalışan adam emniyet ekiplerince yakalanırken, yaşanan arbedede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçlarını yol kenarına park eden çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.  Sevgilisine öfkelenen adam otomobilde bulunan pompalı tüfekle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihara kalkışan adamı ikan ederek elinde pompalı tüfeği aldı. Bu sefer de kaçmaya çalışan adam polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı.  Yakalanarak gözaltına alınan adam ile sevgilisi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralı polis memuru da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  Otomobil ise polis ekiplerinin aramalarının ardından otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinden görüntü

Yaralı polisten görüntü

Kadından görüntü

Kaçtığı noktadan görüntü

Diğer detay


- İstanbul

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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