Eso 50. Yıl Basketbol Turnuvası" Başlıyor

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50. yılına özel düzenlenen "ESO 50. Yıl Basketbol Turnuvası" için geri sayım başladı.Sürel in Sports Tesislerinde 21 Aralık tarihinde ilk maç ile başlayacak turnuvanın kura çekimleri 12 Aralık Çarşamba günü düzenlenen tanışma kokteyli ile gerçekleştirildi. Kura çekimini Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu üyeleri Recep Taşel, Ömer Benli ve Sürel in Sports Yönetim Kurulu üyesi Murat Sürel birlikte yaptı. Kura çekimine ayrıca ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyesi turnuvaya katılan oyuncularda katıldı.Toplamda 24 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada, kuralar esnasında heyecan dolu anlar yaşanırken gruplar da belirlendi.A Grubu; Şişecam-1, Sürel Group-Pupa Mama, Aktif Doğalgaz Baccadamlar, Eti, Turbomak Havacılık, KRC Elektro Market.B Grubu; Şişecam-2, Karcan Kesici Adamlar, Esçev Mühendislik, Magnesit, Meç Plastik All Star, Entekno MicNo Gücü.C Grubu; TEI, ESO Basket, Star Plast, Ford Otosan, Anot Elektrik, Benli Geri Dönüşüm.D Grubu; Alp Havacılık, Esjim, Arçelik, Jamak JMS Makina, Candy Hoover, Hisarlar Makina. - ESKİŞEHİR