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ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere 'Girişimciliğin peşini bırakmayın' tavsiyesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

09.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:05ESO Başkanı Kesikbaş'tan öğrencilere 'Girişimciliğin peşini bırakmayın' tavsiyesi
Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

İş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kesikbaş, başarının girişimcilik ruhunun peşinde gitmekle olacağını belirtti.

Eskişehir Özel OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, öğrencilere girişimcilik, iş dünyası, geleceğin meslekleri ve başarı konularında açıklamalarda bulundu. Kesikbaş başarıyı yakalamanın gerekliliklerini anlatırken aynı zamanda iş dünyasındaki tecrübelerini de öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Kesikbaş, "Sizlere başarıyı nasıl yakaladığımı anlatmayı tam anlamıyla uygulamayacağım çünkü ben bir X kuşağıyım. Siz ise Z kuşaksınız. Benim dönemimde başarıyı yakalamanın yolları ile sizin dönemizde başarıyı yakalamanın yolları farklı. Sizler döneminiz gerekliliği olan hızlı hareket etme, yenilikçi düşünme, sorgulama ve bilgiyi doğru analiz etme, hayal kurma ve girişimcilik yetilerine sahip olmanız gerekiyor." dedi.

Yaptığı değerlendirmelerden sonra öğrenciler Başkan Celalettin Kesikbaş'a sorularını yöneltti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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