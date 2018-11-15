Eso'dan Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi

Eskişehir
Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde bir ilke daha imza atılarak "Eskişehir Mobilya
Sanayi Kümesi" kuruldu.
Eskişehir Sanayi Odası, bölge sanayisinin dünya pazarlarındaki artan rekabet rüzgarına karşın ayakta durabilmesi, ekonomik sıkıntıların ortaya çıkardığı fırsatların avantaja çevirebilmesi için kümelenme çalışmalarına böylece bir yenisini daha ekledi. Kurulan Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi ile Eskişehir'in mobilyadaki potansiyelini daha da arttırmak, tasarım, kalite ile farklılık ortaya koymak ve Eskişehir mobilyasını dünya çapında duyurmak olarak belirlendi.
Kümelenme çalışmalarının ESO üyesi sanayicilerin kapasitesinin artmasına ve ihracat çalışmalarına katkı sunacağını ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir Eskişehir en büyük arzumuz. Bu noktada mobilya üreticilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu yeni kümemiz önemli bir işbirliği fırsatı sunacak. Bizde kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Eskişehir mobilyasını hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
"Şehrimiz mobilya sektörü dünya genelinde önemli bir üretici olacaktır"
Kümenin ilk yönetim kurulu toplantısında konuşan Küme Başkanı Ertuğrul Tezgören, Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi'nin 17 kurucu üye ile yola çıktığını, dernek yapısı ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Eskişehir'de mobilya sektörünün gelişmesine, uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmasına ve bundan da öte daha iyi yerlere ulaşması için bir araya geldik. Sektörde yeni iş birliği modelleri geliştirerek ortak projeler yapacağız. Ayrıca inovatif ürünler, tasarımda farklılaşma ve kalitemizle bir fark ortaya koymak istiyoruz. Belki hemen değil ama zaman içerisinde şehrimiz mobilya sektörü dünya genelinde önemli bir üretici olacaktır. Bunun için çok çalışmaya hazırız" dedi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Murat Erat
15 Kasım 2018 Perşembe 16:59