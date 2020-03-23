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ESO'dan yeni projeler

Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını halk sağlığı ile birlikte ekonomik anlamda da birçok sektörü derinden etkilediği yakından takip eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 2 yeni projeyi hayata geçiriyor.

23.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:44
ESO'dan yeni projeler
Türkiye 'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını halk sağlığı ile birlikte ekonomik anlamda da birçok sektörü derinden etkilediği yakından takip eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 2 yeni projeyi hayata geçiriyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin içeriğinde bulunan desteklerin ESO Üyeleri tarafından daha iyi anlaşılması ve bu pakette sunulan desteklere en kolay ulaşımı için 'Eskişehir Sanayi Odası Korona virüsü Çalışma Masası' faaliyete geçti. Söz konusu proje ile ESO Üyeleri bilgilendirilecek.

Ayrıca Korona virüsü sebebiyle bir süre durdurulan eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları ESO tarafından online'a taşınıyor. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla Türkiye'deki Odalar ve Borsalar içerisinde bir ilk olan uygulama ile ESO Üyeleri özellikle güncel gelişmelerden ve iş dünyasını yakından ilgilendiren konuları ESO Haber youtube kanalından canlı yayınlarla takip edebilecek. İlk yayın ise 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi içerisinde yer alan Kamu Destekleri 24 Mart Salı günü Saat: 15.00'da Yeminli Mali Müşavir Halil Cabar'ın sunumu ile açıklanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Türkiye, Yaşam

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