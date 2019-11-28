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ESO, Elbruz Bilge Özel Eğitim Okulunu içinci pilot okul seçti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ikinci pilot okulu olarak belirlerken, burada eğitim gören ve zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrenciler, el emekleriyle yaptıkları ürünleri ilk etapta ESO üyesi bazı firmalar için yapacak.

28.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:00ESO, Elbruz Bilge Özel Eğitim Okulunu içinci pilot okul seçti
Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ikinci pilot okulu olarak belirlerken, burada eğitim gören ve zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrenciler, el emekleriyle yaptıkları ürünleri ilk etapta ESO üyesi bazı firmalar için yapacak.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli ile Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Okul müdürü, öğretmenler ve veliler ile birlikte okulu gezen ve burada eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen ESO heyeti birlikte yapılabilecek projeleri değerlendirdi.

Okul hakkında bilgi veren Okul Müdürü Haşmet Ören, "2017 yılında açılan okulumuzda 34 özel eğitim gören öğrencimiz var. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz burada sosyal bir ortamda kaynaşıyorlar ve onlara öz bakım becerileri kazandırıyoruz. Diğer yandan öğrencilerimiz el emeği göz nuru ürünler üretiyor. Ayrıca sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar içinde montaj işlemleri yapıyorlar" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise daha önce 75. Yıl Mahallesinde belirledikleri Hacı Feride Koruyu İlköğretim Okulundan sonra Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ikinci pilot okul olarak belirlediklerini belirtti. Kesikbaş, "Daha önce birçok etkinlik gerçekleştirdiğimiz okulumuzdan sonra buradaki okulumuz ile de çalışmalar yapacağız" dedi.

Böyle kurumlara sadece maddi destek dışında süründürülebilir projelerle destek vermenin daha değerli olduğunun üstünde duran Kesikbaş, "Oluşturulacak bir ekosistemle burada eğim gören çocuklarımızı hem hayatın içine hem de üretime dahil etmeliyiz. Bugün okulda öğrencilerimizin yaptıklarını görme fırsatımız oldu. Sanayicilerimiz bunları elbette değerlendirecektir. Buradaki çocuklarımızın ürettikleri çok değerli. Bu yüzden bu ürünleri şirketlerimizde kullanabiliriz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bilge Özel, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

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