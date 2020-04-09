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ESO maske üretimine başlıyor

Eskişehir Valiliğin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (ABİGEM A.Ş) olarak maske üretimine başlıyor.

09.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:10
ESO maske üretimine başlıyor
Eskişehir Valiliğin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş (ABİGEM A.Ş) olarak maske üretimine başlıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek için Cumhurbaşkanın talimatlarıyla işyerlerindeki çalışanların kullanması zorunlu hale getirilen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine Valilikler aracılığıyla ihtiyaç tespiti yapılarak bedeli karşılığında maske dağıtılacak. Eskişehir Valiliğin talimatları ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan işçi sayıları tespit edildi. Eskişehir Valiliğinin görevlendirmesi ile Eskişehir Sanayi Odası ABİGEM A.Ş olarak yaklaşık 10 gün öncesinde maske üretimi ile ilgili başlattığı Atölye Kurulumu ve Üretimi alt yapısı tamamlanmış olup 13 Nisan 2020 tarihi itibari ile sevkiyatlara başlayacağı belirtildi.

ESO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlk etapta, günlük 20 bin adet, 10 gün içerisinde günlük 50 bin adet üretim miktarına ulaşacak olan ESO ABİGEM altyapısı ile öncelik üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. ESO ABİGEM Maske Üretim Projesi, Eskişehir Sanayi Odası YK Başkan Yardımcısı .Sinan Özeçoğlu tarafından yönetilecek olup, kar amacı gütmeden, minimum maaliyetler göz önüne alınarak kurgulandırılmıştır. Maske talepleri, günlük ihtiyaç miktarına ve talebin gönderiliş sırasına göre temin edilecektir. Tek kullanımlık maskeler 100 adetlik paketler halinde, her paket 100 TL + KDV'dir. Maske satışı nakit ve ESABİGEM Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş 'nin İş Bankası neznindeki TR88 0006 4000 0014 4400 0133 38 IBAN numaralı hesabına firma ünvanınız ve maske bedeli ibaresi belirtilerek yatırılmalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, İşçi, Yaşam
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