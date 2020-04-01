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ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayicilerle gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilerini ortaya koyan anket sonuçlandı.

01.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:26
ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayicilerle gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilerini ortaya koyan anket sonuçlandı.

Hazırlanan rapor hakkında açıklama yapan ESO, "Sanayicilerimiz sağlık çalışanlarına güveniyor. Kendilerine ve ailelerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz kalkınmasına yıllardır destek veren sanayicilerimiz ve çalışanlarımızla en kısa zamanda Türkiye'yi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalışacağız. Covid-19 belasından sonra ülke olarak, hem kamu hem özel sektör hem de son tüketici alımlarında yerli olanın seçilmesi şüphesiz ki en büyük arzumuzdur. Daha çok ihracat, daha az ithal ve lüks tüketim ülkemizin geleceğinin temel taşlarıdır. Eskişehir ve Eskişehir sanayisi üstüne düşen görevi layığı ile yapmaya muktedirdir. Yapmış olduğumuz anket sonuçlarına göre; Şirketlerimizde temkinli bir tedirginlik havası olmasına rağmen, daha önceden ekonomik krizlere karşı fazlasıyla korunma yöntemlerine ve krizleri yönetme becerilerine sahiptirler.

"Şirketlerimizin en büyük kaygıları verilen devlet desteklerinin gerçekten hak eden firmalara verilmesinin sağlanmasıdır"

Ayrıca açıklamada, devlet desteklerinin gerçekten hak eden şirketlere verilmesi temennisinde bulunularak, "Şirketlerimizin en büyük kaygıları verilen devlet desteklerinin ihtiyacı olan, gerçekten hak eden firmalara verilmesinin sağlanmasıdır. Kıt kaynakları olan sanayicilerimiz; devletimizin kaynaklarının en efektif bir şekilde değerlendirilmesini, ihtiyacı olup hak eden şirketlere verilmesini arzu etmektedir. Şirketlerimizin yöneticileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde alınan ekonomik tedbirlerin uygulamasının geç başlaması, kriterlerin henüz belli olmaması, bankaların ratingi yüksek firmaları gözetmesi ve tedbirlerin bürokrasinin altında ezilmemesi, yok olmaması en önemli beklentileridir" diye belirtildi.

"Sanayimiz; sanayicimiz devletimizden en az 3 ay koşulsuz destek beklemektedir"

Öte yandan ESO yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Özellikle bu dönem içerisinde sektör temsilcilerimizi raporları genel anlamda piyasalarda, ödemelerin aksaması, şirketlerin kapanması ya da küçülmesi, çek ödemeleri, yatırımların azalması, gayrimenkul satışlarında düşüş vb. sebeplerden dolayı nakit sıkışıklığının olacağı yönündedir. İnşaat sektöründen, otomotive, havacılığa, makine metal ve gıda sektöründen madenciliğe kadar tüm alanlarda üretim yapan şirketlerimizin en büyük dileği işsizlik oranlarının yükselmemesi, kalifiye elaman kaybı yaşamamaktır. Özellikle bazı sektörlerde, otomotiv, havacılık ve benzeri kısa sürede taleplerin oluşmayacağı yönündedir. Yapılan görüşmelere esas olarak, tedarik ve lojistik zincirlerindeki sıkıntılar, yine global piyasalardaki taleplerin düşüşü şirketlerin en önemli şikayetlerini teşkil etmektedir. Üretim ve imalat yapan şirketlerimiz; devletin açıkladığı vergi, SGK, muhtasar ve benzeri ertelemelerin tüm sektörlere yaygınlaştırılmasını talep etmektedir. Zira bu dönem içerisinde en büyük maharet, her şeye rağmen ülkemizin önemli değeri olan üretim gücünü muhafaza etmektir. Faizsiz krediler, KOSGEB desteklerinin stratejik sektörlerde bürokrasiye takılmadan hızla yeni destek paketleri açıklamaları, istihdamı korumaya yönelik nakit destekler, faturaya istinaden banka kredi imkanları, KDV indirimleri ve tüm sektörlerdeki KDV alacaklarının ve kamu alacaklarının ödenmesi temel nakdi destek talepleridir. Ayrıca Covid-19 pandemisinin kısa sürede bitmesi ve bu dönem içerisinde hasarsız olarak üretim yapan şirketlerin korunması, tüm sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın en büyük arzusudur. Zira, Türkiye'nin potansiyeli büyüktür ve Türk sanayisi kısa süre içerisinde tekrardan ihracat rekorları kırmak için hazırlanmaktadır. Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın yıllardır oluşan emekleri devletimizin güvencesi ile daha güçlü olacaktır. Ülkemiz bu beladan en kısa sürede kurtulacak ve dünyada hak ettiği yeri bulacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ESO'nun Korona Virüs Beklenti Eğilim Anketi ve sonuç raporu açıklandı - Ekonomi

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