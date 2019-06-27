Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve Eskişehirli firmalara yeni iş alanları oluşturma hedefi taşıyan "ESO Tedarikçi Günleri" gerçekleştirildi. Bu kapsamda 27 fabrikaya sahip Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile ESO üyesi firmalar bir araya geldi.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "ESO olarak en büyük 500 şirketi Odamızda ağırlayarak üyelerimiz ile bir araya getirmek. Türkiye'nin en büyük satınalmacıları burada siz değerli sanayiciler ile görüştürmek, iş yapabilme kültürümüzü artırmayı hedefliyoruz. Umarım hayırlara vesile olur, güzel işler çıkar, ihracat ve tedarikçi çalışmalarında güzel yollar kat ederiz, Eskişehir'e bol bol iş gelir" dedi.



Onaylı tedarikçi



Açılışta konuşan AFGM Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit ise, "Eskişehir ile daha fazla iş yapmak istiyoruz ve bunun için buradayız. Teknik yeterlilik, kalite ve teslimat programlaması olan firmalar ile çalışmak istiyoruz" diye konuştu.



AFGM'nin yaptığı işlere ve onaylı tedarikçi belgesinin alınması için gerekli şartlara değinen Albay Yiğit, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Türk silah sistemlerinin bakım, onarım, iyileştirme ve modernizasyonlarının yapılmasını sağlıyoruz. Askeri sistemler üzerine çalıştığımız için gizliliğe oldukça önem veriyoruz ve onaylı tedarikçimiz ile iş ortaklığına başlamadan önce mutlaka bir gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz. Doğru tedarikçiyi seçmek, anlaşmanın uzun ömürlü olmasını sağlamak, rekabet ile hizmet teminin oluşturulmasını istiyoruz. Üretim, imalat, Ar-Ge, yazılım, tasarım, ilaç sanayi ve distribütörlük alanlarındaki başvuruları alıyoruz" dedi.



ESO 50. Yıl Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı sonrası ESO Üyeleri, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek üretim kabiliyetleri hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA