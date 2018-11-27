Eso Üyeleri Dünya Devine Tedarikçi Olacak

27 Kasım 2018 Salı 16:12



27 Kasım 2018 Salı 16:12

Eskişehir Sanayi Odası üyelerini dış pazarlara yönlendirerek ihracatlarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor.Bu kapsamda, ağırlığı Avustralya'da olmak üzere 370 mağazası ve yıllık 8 milyar doların üzerinde cirosu olan Bunnings Yapı Marketleri ile ESO üyeleri bir araya geldi ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. "Bunnings Tedarikçi Günleri" etkinliği kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren ESO üyesi firmalar katılarak başarılı toplantılar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, Bunnings Yapı Marketlerinin, Türkiye'den inşaat malzemeleri, bahçe mobilyaları, mutfak ve banyo gereçleri, elektrikli ev aletleri, aydınlatma, seramik, saksı, asma tavan, pelet gübre, ev tekstili gibi ürünler tedarik ettiği belirtilerek, "Dünyanın en büyük yapı market zincirlerinden biri olan Bunnings ile yapılan toplantının amacı, satılmakta olan ve yüzde 65'i ithal edilen 60 bin adet ürün içerisinde, ülkemizin ürünlerinin çeşitliliğini artırmaktır" denildi. - ESKİŞEHİR