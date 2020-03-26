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ESOB harekete geçti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait işyerlerinden üç ay süreyle kira alınmamasını istedi.

26.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:55
ESOB harekete geçti
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat , Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait işyerlerinden üç ay süreyle kira alınmamasını istedi. Başkan Fırat, "Konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Umarım olumlu bir sonuç alırız" dedi.

Korona Virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkar faaliyetlerine ara verirken, diğer dallardaki esnaf da günü siftahsız kapatıyor. Elektrik, su, doğalgaz ve sosyal güvenlik primi gibi sabit ödemeleri devam eden esnafa bu süreçte nefes aldıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu noktada Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün uhdelerindeki işyerlerinden üç ay süreyle kira almamasını istedi.

BAŞVURUMUZU YAPTIK

Konuyla ilgili olarak tüm belediyeler ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaatta bulunduklarını kaydeden Başkan Fırat, "Korona Virüsle mücadele kapsamında işyerlerinin yüzde 80'i, 90'ı kapalı durumda. Zor bir süreç atlatan küçük esnafın zaruri harcamalarıyla birlikte üzerine binen kira yükü ayakta kalmasını güçlendiriyor. Bu anlamda Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kendilerine ait işyerleri için üç ay süreyle kira almamalarını istiyoruz. Bununla ilgili olarak resmi başvuru da bulunduk. Umuyorum en kısa sürede olumlu bir sonuç alırız. Unutulmamalı ki esnafın rahatlatılması, piyasayı da rahatlatacaktır" dedi.

YAPILANDIRMA ŞART

Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, şöyle dedi. "Adeta ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarımızın dayanma gücünü artıracak önlemlerin alınmasını istiyoruz. Esnafa yönelik hazırlanmasını talep ettiğimiz özel bir paket, başta esnafımız olmak üzere piyasada psikolojik ciddi bir rahatlama oluşturacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Fırat, Ekonomi

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