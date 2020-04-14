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ESOGÜ 120 yüz siperliği üretti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 adet koruyucu yüz siperliği üretti.

14.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:55
ESOGÜ 120 yüz siperliği üretti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları Covid-19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 adet koruyucu yüz siperliği üretti.

ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik bölümü ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim üyelerinden oluşan ekibin ürettiği siperlikler ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Yaşam
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