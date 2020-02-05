ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri ekleniyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından kaleme alınarak ESOGÜ Basımevinde basılan kitaplara yenileri eklendi.



Çalışmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunmayı amaçlayan ESOGÜ öğretim üyelerinin yazdığı Temel İlkeleri ile Nöroşirürji, İç Hastalıkları Penceresinden Trombofili ve İşgücü Piyasasında Sosyal Sermayenin Rolü gibi farklı disiplinlerden hem kaynak hem de ders aracı niteliğindeki pek çok yeni kitap, basılarak öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunuluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA