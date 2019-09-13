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Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil, "Sıkıldım'" diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar, savunma yapmak istemediğini belirtip "Sıkıldım, gidiyorum ben" diyerek duruşmayı terk etti.

13.09.2019 12:44

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile eski eşi aynı üniversitede araştırma görevlisi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.

"SIKILDIM, GİDİYORUM BEN"

Duruşmanın başlamasının ardından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan sanık Volkan Bayar, savunma yapmak istemediğini belirtip, "Sıkıldım, gidiyorum ben." diyerek duruşmayı terk etti. Suçlamaları kabul etmeyen eski eşi Saadet Aylin Yağan ise beraatini istedi.

Volkan Bayar

"BİR ADAM VARMIŞ, ELİNDE SİLAHLA ATEŞ EDİYORMUŞ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ESOGÜ Öğretim Üyesi G.B, olay günü fakülte içinde olduğunu söyleyerek, "Odamdaydım. Birtakım sesler duydum. Önce silah sesi gibi algılamamıştım. Odamdaki hocalardan biri dışarı çıktı. Büyük bir koşuşturma ve telaş vardı. Odaya geri dönüp kapımızı kilitledik. Odamıza sonradan gelen öğrencilerden biri 'Bir adam varmış. Elinde silahla ateş ediyormuş.' dedi. Koridorlar çok karışmıştı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Saadet Aylin Yağan

NE OLDU?

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Hayatını kaybeden akademisyenler:

Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil,

Eskişehir, Yağan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(13)
SURAT:KADININ SURATINDA BEN SUÇLUYUM YAZIYOR.
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ASABİ:YAŞAMIMIZ ÖYLE KARMAŞIKKİ BAZEN NEDEN HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMUYOR DİYE SİNİRLENİYORUZ HER ŞEYİ KAFAYA TAKIYOR İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR DURUMDA BULUYORUZ KENDİMİZİ DOĞRUSU HAYATI AKIŞINA BIRAKMAK YAPACAĞIMIZ KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA DÜZENE SOKMAK SOKAKLARDA EVSİZ SAHİPSİZ BİR SÜRÜ PIRIL PIRIL GENÇLER VAR TOPLUM OLARAK BENCİLCE YAŞAMAYI BIRAKALIM BU İNSANLARA GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE SAHİP ÇIKALIM İNSANLAR ÇOK BENCİL VE MENFAATÇİ KEŞKE YANILSAM BİRİLERİ BENİ UTANDIRSA BUNA ÇOK İHTİYACIM VAR
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TIRCI OSMAN:her insan iyilik yapabilir ama bunun bir yere gidemeyeceğini geri dönmeyeceğini düşünüyo bence, insanlar tabiri caizse savunmaya geçmiş durumdalar, seni utandıramadım ama yazdıkların kulağımıza küpe oldu
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0 0
...:DEVLET YOK Kİ BAŞIMIZDA KAFASINI KOPARIP ATSIN ŞU İTİN
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TXX:bu neden yasandı bilen var mı acaba. sebebi ne idi bu katliamın ben hiç bişey anlamadım dogrudüzgün bi açıklama da yok zaten gerçi
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ADINIZI YAZIN:kısasa kısas olsaydı şimdi bu melun adamda onların yanında olacaktı adalet yok
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WİSH:SIKILMIŞ MIŞ YAVŞAK BUNLARI BESLEMEYİN ASIN GİTSİN . .
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SİVASLI İBOCAN:Katil sıkılıp çıkmakta haklı, yaptığım ortada neyin DAVASINI YAPIYORSUNUZ , demeye getirmiş. . Cezasına razı. . . !!!
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MERYEM:adi şerefsiz. karısıda meymenetsiz maymunun teki. geberin ikinizde
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GÜMÜŞ:ona varya tokmağı geçireceksin , ağzından burnundan kan gelinceye kadar döveceksin, sıkılmak nasılmış görsün, senin keyfini mi beklicek mahkeme,
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