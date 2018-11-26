Esogü'de Arıcılık Konferansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün düzenlediği Arıcılık Dünyasında Hacettepe'nin Yeri konulu konferans, Hacettepe Üniversitesi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Prof. Dr. Kadriye Sorkun
'un konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleşti.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte Prof. Dr. Kadriye Sorkun, arıcılık alanındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Arıcılığın bilimsel düzeyde ele alınmasının önemini anlatan Prof. Dr. Kadriye Sorkun, dünyada akademik düzeyde arıcılık çalışmalarının 1800'lerde başlamış olmasına rağmen Türkiye
'de ilk arıcılık kongresinin 1980 yılında yapıldığına dikkat çekti. Türkiye Kalkınma Vakfı Entegre Arıcılık Projesi ile ilk kapsamlı arıcılık faaliyetlerinin başladığını belirten Sorkun, 2000 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Türkiye'de bu alanda çalışan ilk merkez olduğunu kaydetti. Sorkun, bu merkezde yürütülen bal, polen, propolis, arı sağlığı, arıcı eğitimi, öğrenci eğitimi gibi konulardaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:20