Esogü'de "Diplomatik Temsilcilerin Yargı Bağışıklığı" Konulu Konferans Düzenlendi

04 Aralık 2018 Salı 14:47



04 Aralık 2018 Salı 14:47

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Diplomatik Temsilcilerin Yargı Bağışıklığı" konulu konferans düzenlendi.ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yaptı. Şenocak, konuşmasında ESOGÜ'nün sosyal görevlerinden birinin de öğrencilerine ve Eskişehir'de yaşayanlara toplumun güncel sorunları hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi. Bu bağlamda özellikle ülke gündemine oturan Kaşıkçı olayı nedeniyle gündeme gelen diplomatik temsilcilerin yargı bağışıklığı konusunu, uzman bir konuşmacının katılımıyla inceleyeceklerini belirten Rektör Şenocak, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.Konferansın konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Mine Tan Dehmen, devletlerin egemenliğinin bir tezahürünün de yargı egemenliği olduğunu ancak yargı egemenliğinin mutlak olmadığını ve uluslararası hukuk tarafından yargı bağışıklığı ile sınırlandırıldığını kaydetti. Yargı bağışıklığının devletin yargı hakkının istisnası olduğunu belirten Dr. Dehmen, yargı bağışıklığının Türk hukukunda bir dava şartı olduğunu yani Türk mahkemelerinde açılan bir davada Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı hakkı yoksa mahkemenin o davayı göremeyeceğini ifade etti. Eğer yargı bağışıklığı varsa, yargılamanın devam etmesini engelleyen bir durumun olacağını ve davanın esasa hiç girilmeden usulden reddedilmesi gerektiğini de söyleyen Dehmen, yargı bağışıklığının sadece yargılama yapılmasını engelleyeceğini, bağışıklığa sahip kişinin hukuka uymamak konusunda bir keyfiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini ve bu kişinin de hukuk kurallarına uymakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Mine Tan Dehmen, yargı bağışıklığının sınırlandığı durumlar ve yargı bağışıklığının sakıncaları hakkında da bilgiler verdi.Konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi. - ESKİŞEHİR