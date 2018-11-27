Esogü'de "Kadına Şiddete Dur De" Konulu Konferans

27 Kasım 2018 Salı 12:42



27 Kasım 2018 Salı 12:42

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü arasında Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada gerçekleştirilen "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Son Vermek İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında "Kadına Şiddete Dur De" konulu bir konferans düzenlendi.Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Betül Duman'ın konuşmacı olarak katılıdığı konferans, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Av. Betül Duman konuşmasında şiddetin kime karşı olursa olsun en temel anlamıyla insan hakları ihlali olduğunu belirtti. Kadınların çoğunluğun tahakkümü altında kalan ve bu anlamda şiddete, ayrımcılığa ya da horlanmaya daha çok maruz kalan dezavantajlı bir grup olduğunu ifade eden Duman, bu nedenle tüm dünyada kadına yönelik şiddetle ilgili çeşitli özel düzenlemeler yapıldığını söyledi. Kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik boyutlu olabileceğini de aktaran Duman, psikolojik şiddetin tespit ve ispat edilmesinin çok zor olduğunu, cinsel şiddete uğrayan kadınların ise bunu dile getirmekten çekindiklerini kaydetti. Kadına yönelik şiddetin hiçbir haklı ya da meşru gerekçesinin olmadığını dile getiren Av. Betül Duman, şiddeti gerekçelendirme ve meşru zemin oluşturma çabalarının şiddetin yeniden üretilmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Av. Betül Duman son olarak şiddete uğranıldığında veya şiddete uğrayan biri görüldüğünde polise ve jandarmaya ihbarda bulunmak, baroların danışma merkezlerine başvurmak, valilik ve kaymakamlıklardan yardım istemek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Alo 183 hattını aramak gibi yolların izlenebileceğini belirterek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan koruyucu ve önleyici tedbirler ve bunların uygulanması hakkında da genel bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR