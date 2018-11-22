Esogü'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM),"Kadına Şiddete Hayır!" farkındalık eğitimi düzenledi. Birleşmiş Milletler
'in öncülüğünde dünya çapında başlatılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan etkinlik ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin
Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan ESKAM Müdürü Prof. Dr. Hülyam Kurt, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada araştırılması ve acil çözüm önerileri geliştirilmesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hülyam Kurt, toplumların gelişmesinde kadın ve erkeğin eşit toplumsal katılımının önemine vurgu yaparken bu konudaki ileri görüşlülüğü ve çabalarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün öncü bir lider olduğuna dikkat çekti.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimini veren Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Sosyal Hizmet Uzmanı Selim
Öztop, şiddetin tanımı, türleri ve yaygınlığı ile şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Şiddetin en çok kadınlar, çocuklar, mülteciler, yaşlılar ve engelliler gibi toplumun kırılgan gruplarına yöneldiğini belirten Selim Öztop, şiddet sonrasında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna başvurma oranlarının son derece düşük olduğuna dikkat çekti. Selim Öztop, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuatın detayları hakkında da bilgi verdi ve ülkemizde yasal düzenlemeler anlamında sorun olmamasına rağmen uygulamada halen bazı eksikliklerin yaşandığını kaydetti. İki gün süren eğitimde katılımcılara kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında da bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Eskişehir,Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 15:05