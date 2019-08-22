ESOGÜ'de kayıt heyecanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde kayıtlar başlarken, gelen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, 'Yıllık yabancı öğrenciler ile beraber 250 öğrenci alıyoruz, 1500 kişilik bir öğrenci ordumuz var. 260 kişilik bir hoca ordumuz, 439 araştırma görevlimiz, bin yataklı bir hastanemiz varö dedi.

Osmangazi Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci kayıtladı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen öğrenciler ve aileleri kayıtlar için ESOGÜ kampüsüne gitti. Kayıt işlemleri için uzun kuyruklar oluştu. Üniversitelerine gelen öğrencilerin köklü bir kurumda eğitim alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Arslantaş, onların heyecanına ortak olduğunu belirterek, 'Eskişehir öğrenci şehri zaten Türkiye'de de böyle biliniyor. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık 50 yıla sahip bir üniversitedir. 1970 yılında kurulan bir üniversite ve 42 yıllık hizmet veren bir hastanesi var. Bölge hastanesi konumunda. Tıp Fakültesi çok köklü bir fakülte. 250 civarında öğretim üyesi olan, 450'ye yakın araştırma görevlisi olan 150'den fazla profesörü olan büyük güçlü bir hekim ordusuna sahibiz. Öğrenci arkadaşlarımızın bu heyecanını ben de hissediyorum. Çünkü bundan 26 yıl önce aynı heyecanı 1983'te ben de yaşamıştım. Öğrencilerimiz 2 milyon arasından ilk 5-6 bine girenler. Çok başarılı, çok akıllı, çok zeki çocuklar. Yıllık yabancı öğrenciler ile beraber 250 öğrenci alıyoruz her yıl. Yani 1500 kişilik bir öğrenci ordumuz var, 260 kişilik bir hoca ordumuz, 439 araştırma görevlimiz, bin yataklı bir hastanemiz var. Bu hastanede 800 hemşire çalışıyor, 800 personel çalışıyor. Bu hastanemizde günlük poliklinik sayımız 3 bin 500. Bir yıllık poliklinik sayımız yaklaşık bir milyon. Kampüsümüz çok geniş ve büyük bir kampüs. Günlük 10 bin araç girişi olan bir kampüs. Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceğimize inanıyorumö dedi.

Kazandıkları bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler ise Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ederek böyle bir şehirde üniversite eğitimi alacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA