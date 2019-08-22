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ESOGÜ'de kayıt heyecanı
22.08.2019 18:58
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Kaynak: DHA
Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı
Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı
Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu
Eski astsubay, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü
Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları: Böcek parçaları, kaş ve kirpik bulundu
Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar
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