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"ESOGÜ'de Korona Şoku" haberine yalanlama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), dün bazı medya organlarında yayınlanan "ESOGÜ'de Korona Şoku" başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.

15.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:24
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), dün bazı medya organlarında yayınlanan "ESOGÜ'de Korona Şoku" başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "14 Nisan 2020 tarihinde bazı basın kuruluşları ve mensuplarınca paylaşılan "ESOGÜ'de Korona Şoku" haberi asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmaktadır. Üniversitemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalında görevli personellerimizin olağan Covid-19 tarama test sonuçları negatif olup, haberde ifade edildiği gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm kamuoyunun bilgisine önemle sunarız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam
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