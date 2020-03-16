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ESOGÜ'de koronavirüs önlemi

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nin tamamında dezenfeksiyon işlemleri başladı.

16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:09
ESOGÜ'de koronavirüs önlemi
Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nin tamamında dezenfeksiyon işlemleri başladı.

Tüm dünyada binlerce ölüme sebep olan koronavirüs için Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde de gerekli tedbirler alınıyor. Yeni tip Koronavirüs Covid-19'a karşı önlem almak amacıyla derslikler, kütüphane, yemekhane gibi pek çok ortak kullanım alanı ile çalışma ofislerine, belirlenen plan ve takvim çerçevesinde dezenfeksiyon solüsyonları ile temizleme ve ilaçlama işlemleri yapılıyor. - ESKİŞEHİR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

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