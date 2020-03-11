ESOGÜ'de koronavirüs tedbiri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) korona virüs tehlikesine karşı tedbir amaçlı tüm etkinlikler 30 Nisan tarihine kadar ertelendi.
11.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:00
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) korona virüs tehlikesine karşı tedbir amaçlı tüm etkinlikler 30 Nisan tarihine kadar ertelendi.
Dünya çapında hızla yayılan korona virüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ESOGÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının önlenmesi için tedbir alınması ihtiyacı duyulduğu ifade edildi. Yurt içi ve yurt dışına yapılacak görevlendirmelerin, üniversitede gerçekleştirilmesi planlanan tüm akademik ve idari etkinliklerin, öğrenci etkinliklerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlerin 30 Nisan tarihine kadar ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. - ESKİŞEHİR
Dünya çapında hızla yayılan korona virüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ESOGÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının önlenmesi için tedbir alınması ihtiyacı duyulduğu ifade edildi. Yurt içi ve yurt dışına yapılacak görevlendirmelerin, üniversitede gerçekleştirilmesi planlanan tüm akademik ve idari etkinliklerin, öğrenci etkinliklerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlerin 30 Nisan tarihine kadar ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. - ESKİŞEHİR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı