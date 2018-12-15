Esogü'de "Okulda Diyabet Programı" Toplantısı

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:33

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nın Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Çocuk Endokrinoloji Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Okulda Diyabet Programı" biçimlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Eskişehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından yönetici ve öğrenciler diyabetli çocuklar ve velileri ile bir araya geldi.Etkinliğin açılışında konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Grubu Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan "Okulda Diyabet Programı"nı tanıttı. Diyabetli çocukların okuldaki günlük yaşantılarını kolaylaştırmak ve eğitim başarılarını arttırmak amacıyla bu programı başlattıklarını belirten Prof. Dr. Zehra Aycan, Türkiye'de birçok yerde projenin hayat bulduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Zehra Aycan, projenin temel hedeflerinden birinin de diyabetli çocuklarda erken tanıyı arttırmak olduğunu ifade etti.Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına konuşan Uzm. Dr. Özlem Sarışen konuşmasında bu projenin mümkün olduğunda çok çocuğa ulaşması için çaba harcandığını belirtti. Yapılan protokollerle çok daha geniş kitlelere erişme imkanı bulduklarını belirten Uzm. Dr. Özlem Sarışen gerek ilgili bakanlıkların gerekse sivil toplum kuruluşlarının bu projede özveri ile yer aldığını ifade etti.Milli Eğitim Bakanlığı adına konuşan Murat Gürşen, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu programın diyabetli çocukların daha kaliteli bir eğitim hayatı sürdürmelerini hedeflediğini belirtti. Program süresinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin Tip 1 Diyabetli çocuklar ve velileriyle buluştuklarını söyleyen Murat Gülşen, eğitimcilerin diyabet konusunda bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise üniversite olarak böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Diyabetli bir hastanın neler yaşayabileceğini onlarla doğrudan temas kurmadan anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, eğitimcilere bu imkanı sağlayan "Okulda Diyabet Programı" projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Etkinlikte diyabetli hastaları temsilen konuşan Cem Yapar ise diyabetli bir öğrenci olarak eğitim hayatında neler yaşadığını katılımcılarla paylaştı. Cem Yapar, diyabetin bir hastalık olmadığını sadece bir yaşam biçimi olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtti. Çeşitli oturumlarla gün boyu süren etkinlikte çocuklarda diyabet, okulda diyabet bakımı, diyabetli hasta ve hekim deneyimleri konuşuldu. Toplantıda Eskişehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından yönetici ve öğrenciler, uzman sağlık personeliyle birlikte diyabetli çocuklar ve velileri ile bir araya geldi. - ESKİŞEHİR