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ESOGÜ'de sonbahar güzelliği

ESOGÜ'de sonbahar güzelliği Farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar ve yapraklar Meşelik kampüsünde renkli görüntüler oluşturuyorESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen yapraklar renkli görüntüler oluşturuyor.

13.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:06
ESOGÜ'de sonbahar güzelliği
Farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar ve yapraklar Meşelik kampüsünde renkli görüntüler oluşturuyor
ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen yapraklar renkli görüntüler oluşturuyor.
Meşelik kampüsü içerisinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler sonbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Özellikle farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar ve yapraklar üniversitede renkli görüntüler oluşturuyor. Bu renkli görüntüleri kendilerine avantaja dönüştüren öğrenciler ise, birbirinden güzel fotoğraflar çekme fırsatı buluyor. Üniversitenin her bir noktasında fotoğraflanan sonbahar, kartpostallık görüntüleri oluşturdu.
ESOGÜ Maliye 3. sınıf öğrencisi Cansu Çalışkan, sonbahar aylarının renkli olduğunu söyledi. Sonbahar aylarının renkli olduğunu ifade eden Çalışkan, "Sonbahar renkleri ile güzel. İç açıcı. Eskişehir'in havası biraz soğuk ama mevsimden mutluyuz. Ağaç ve doğa vazgeçilmezdir."
ESOGÜ öğrencisi Hümeysa Odabaşı ise, sonbahar aylarının güzelliğini şu düşünceleriyle ifade etti:
"Sınav dönemi böyle yapraklar dökülüyor. Kampüs çok güzel bir hale bürünüyor. Buraya gelip, ders çalışmak güzel bir duygu. Her yer bayağı bir yaprak. Rengarenkler. Yaz ile kış çok farklı oluyor. Arkadaşlarımızla çok güzel fotoğraflar çekiniyoruz.
ESOGÜ'de sonbahar güzelliği

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kadıtepe, Genel

Kaynak: İHA


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