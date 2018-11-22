Esogü'den 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Açıklaması

22 Kasım 2018 Perşembe 11:38



22 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla bir açıklamada bulundu.Prof. Dr. Şule Bayrak, açıklamasında, "Ülkemizde ilk dişçilik yüksekokulu olan Dişçi Mekteb-i Aliyesi'nin açıldığı 22 Kasım 1908 tarihi, bilimsel diş hekimliği eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1996 yılından beri ise 22 Kasım tarihi Diş Hekimliği Günü, 22 Kasım'ı içine alan hafta ise Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası, çeşitli etkinlikler ile ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak adına oldukça önemlidir. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları sadece dişleri etkilemekle sınırlı kalmayıp, ağız boşluğu ve vücuttaki diğer sistemleri de etkileyerek genel sağlığın da bozulmasına neden olmaktadır. Kötü ağız hijyeni ve tedavi edilmemiş diş çürüklerinin varlığı, bireylerin yaşam kalitesini düşüren ve toplumun sağlık düzeyini etkileyen önemli bir faktördür. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları doğru alışkanlıklarla önlenebilir hastalıklardır. Bu nedenle, sağlıklı nesiller için başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu bu konuda eğitmek ve bilinçlendirmek biz diş hekimlerinin en temel görevlerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına özveri ile hizmet veren tüm meslektaşlarımın Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı en içten dileklerimle kutlar, toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik oluşturulan farkındalığın artarak devam etmesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR