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ESOGÜ'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı video

ESOGÜ'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı video ESOGÜ'den "Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun" videosuESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü için hazırladığı anlamlı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

27.10.2019 13:53
ESOGÜ'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı video
ESOGÜ'den "Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun" videosu
ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü için hazırladığı anlamlı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoda çeşitli bilimsel, sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunan ESOGÜ öğrencileri yer alırken tüm gençliğe Cumhuriyetin kazanımlarını anımsatan cümleler dikkat çekti. Videoda gençliğe hitaben şu ifadelere yer verildi, "Unutma, hürriyetin için ödenen bedelleri. Hatırla, sana emanet edilen Cumhuriyetin erdemlerini. Anımsa, seni hayat damarlarına bağlayan atanı. ve sarıl hayattaki en hakiki mürşide sımsıkı. Üret. Bir daha çiğnenmesin diye toprakların. ve korkma. Sönmeyecek son ocağın, inmeyecek o bayrağın altında asla korkma. Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun"
ESOGÜ'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı video

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel

Kaynak: İHA


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