Esogü Eğitim Fakültesi'nde Öğretmenler Günü Etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinliği Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Etkinliğe ESOGÜ Rektör
Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kamil Çolak da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, fakülte olarak kendileri için çok anlamlı olan bu günü dolu bir programla kutlamak istediklerini belirtirken, panelde öğretmenlik mesleğinin geçmişi, bugünü ve geleceğini temsilen üç konuşmacının kendi nesillerinin bakış açısından meslek hayatlarına dair izlenimlerini, beklentilerini, yaşanmışlıklarını ve temennilerini paylaşacaklarını söyledi. 24 Kasım gününün Mustafa Kemal Atatürk
'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, tarihi değişmekle birlikte bu onurlu mesleğin pek çok ülkede bir kutlama gününün olduğunu ifade etti.
Açılışın ardından Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu panele geçildi. Prof. Dr. Kürşat Yenilmez'in yönetimindeki panelde konuşmacılar emekli sınıf öğretmeni Hanife
Yıldırım Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Battalgazi
Ortaokulu Matematik Öğretmeni Umut Palabıyık Öğretmenlik Mesleğinin Bugünü ve ESOGÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
3. sınıf öğrencisi Asuman Bayrakdar Öğretmenlik Mesleğinin Yarını konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin ardından ESOGÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Şiirlerle Öğretmenlik başlıklı şiir dinletisi gerçekleşti. İlköğretim Matematik Öğretmeni Azizcan Kılınç'ın Mizah ve Öğretmenlik başlıklı sunumunun ardından, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Müzik Kulübü öğrencilerinin sunduğu Şarkılarla Öğretmenlik başlıklı müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi. - ESKİŞEHİR
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