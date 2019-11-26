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ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nden Öğretmenler Günü yürüyüşü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

26.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:46ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nden Öğretmenler Günü yürüyüşü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen ESOGÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğretmen adayları, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için Eskişehir Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İlk kez düzenlenen 'Öğretmenler Günü Yürüyüşü' sonrasında Valilik önündeki protokol katılımlı Öğretmenler Günü kutlamasına katılan ESOGÜ Eğitim Fakültesi kafilesi adına, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, Atatürk anıtına çelenk koydu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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