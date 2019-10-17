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ESOGÜ HAMER'den yeni öğrenciler için 'Kampüse Hoş Geldin' etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yeni kayıt yapan öğrenciler için "Kampüse Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi.

17.10.2019 11:56ESOGÜ HAMER'den yeni öğrenciler için 'Kampüse Hoş Geldin' etkinliği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yeni kayıt yapan öğrenciler için "Kampüse Hoş Geldin" etkinliği düzenlendi.

Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)'nin üniversiteye 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlediği etkinlik, merkez bahçesinde öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin de katılımlarıyla gerçekleşti. Etkinlikte ESOGÜ bünyesindeki çeşitli birimler yeni öğrencilere kampüs içi olanakları tanıtmak için stantlar açarken, HAMER Halk Dansları ve Latin Dansları toplulukları da sergiledikleri gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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