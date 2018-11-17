Esogü Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü Kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Hastanesi tarafından düzenlenen 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" etkinliği, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji (Yenidoğan
) Bilim Dalı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibi tarafından düzenlenen ve 'Küçük Doğmak Büyük İnsan
Olmaya Engel Değildir' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte önce konuşmalar yapıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Tekin ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M. Arif Akşit tarafından gerçekleştirilen konuşmaların sonrasında, ESOGÜ Hastanesi'nde dünyaya gelen prematüre bebeklerin görüntülerinden oluşan slayt gösterisi sunuldu. Defne
Aydemir'in piyano ve Rüya Deniz Güven'in yan flüt dinletilerinin ardından etkinlik, pasta kesimi ve kokteylle sona erdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:22